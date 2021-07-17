الحكومة ترد على شائعة وقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن توقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجارى نتيجة تراجع إصابات فيروس كورونا.





وتواصل المركز، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية خلال شهر يوليو الجارى، مُوضحةً استمرار طرح الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية بشكل طبيعى بجميع محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتى، مُشيرةً إلى أنه يتم طرحها على البطاقات التموينية، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع أى تلاعب، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف. وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

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