د.صابر سليمان: نفّذنا برامج توعية وتدريب لتوفير البدائل الآمنة استفاد منها نحو...

في ضوء اهتمام الدولة المصرية بظاهرة الهجرة وتعزيز فرص الهجرة الشرعية والقضاء على الهجرة غير الشرعية، وحرص السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على التعريف بالتجربة المصرية الناجحة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، شارك الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، في جلسة حوارية بعنوان "دور مؤسسات الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية" ضمن فعاليات مؤتمر "الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط"، والذي انعقد بمشاركة عدد من جهات ومؤسسات الدولة.

من ناحيته، أوضح الدكتور صابر سليمان، أن وزارة الهجرة تعمل فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" على مواجهة الهجرة غير الشرعية في عدة محاور من بينها: توفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية للمصريين بالداخل، والتأهيل لفرص الهجرة الشرعية، بجانب الاهتمام بالمصريين بالخارج في ظل الظروف العالمية من وباء كورونا وتداعياته السلبية، وحل مشكلاتهم وتوفير كافة السبل لتلقي مقترحاتهم، وتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج كافة.

وتابع سليمان أن وزارة الهجرة حرصت على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي جاء أبرز نتائجه في إطلاق المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، والذي يأتي بتنسيق الجهود مع الجانب الألماني لتدريب وتأهيل الشباب على فرص العمل والتدريب المتاحة في ألمانيا وكذلك تقديم خدمات التوظيف للباحثين عن العمل وإعادة الإدماج للعائدين.

وأكد سليمان أن مصر لها تجربة فريدة في منع مراكب الهجرة غير الشرعية منذ 2016، بجانب تنفيذ وزارة الهجرة للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، فى إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي شاركت مصر في مراحل إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018.

وشدد سليمان على أن مبادرة "مراكب النجاة"، ساهمت في توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة موضوعة لتشمل 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر.

وأكد مساعد وزيرة الهجرة أنه تم تنفيذ 54 برنامجا تدريبيا لتوعية 1925 من المشاركين، بجانب 188 دورة تدريبية لطلاب التعليم الفني، بمشاركة 9360 مستفيدا، وفي مجال ريادة الأعمال نفذت الوزارة 247 دورة تدريبية على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شارك فيها 8378 مستفيدا، وفي مجال التوعية المجتمعية نفذت الوزارة دورات تدريبية لنحو 8563 من الشباب من الجنسين، ومع تداعيات جائحة كورنا عقدت الوزارة 126 جلسة تدريبية عن بُعد، بإجمالي 156 مستفيدا في 17 محافظة، ضمن مبادرة "بداية ديجيتال" لتدريب وتأهيل الشباب المصري بالداخل والعائد من الخارج على الوظائف والمهن الرقمية.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات وإطلاق المشروعات التنموية التي تعالج أسباب لجوء الشباب إلى الهجرة غير الشرعية، بجانب إطلاق أكثر من 20 ملتقى لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، وإطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE" ؛ للاهتمام بهذه الفئة وتوعيتها بمحددات الأمن القومي، وإظهار قيمة الهجرة الآمنة والشرعية لتنمية دول المصدر والمقصد.