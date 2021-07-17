/640982/للمرة-الثانية-محمد-رياض-ينضم-لأعضاء-اللجنة-العليا-للمهرجان-القومي-للمسرح

يشارك الفنان محمد رياض للمرة الثانية في المهرجان القومي للمسرح المصري، ضمن أعضاء اللجنة العليا الخاصة بالمهرجان.

دوت الخليج يرصد مشاركة محمد رياض في مهرجان المسرح المصري

تعد اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري التي ينضم لها محمد رياض للمرة الثانية هي المسؤلة عن رسم السياسات وتحديد كل تفاصيل الدورة المقبلة، كما أنها تضم خبرات مسرحية من مختلف المجالات في فن المسرح.

أعضاء اللجنة العليا للمسرح القومي

وتضم اللجنة العليا لمهرجان القومي للمسرح المصر كلا من الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان) وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والناقدة عبلة الرويني والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، والمخرج هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

أعمال محمد رياض المسرحية

يكر أن محمد رياض حاصل على شهادة البكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية وقدم العديد من المسرحيات رغم تألقه في عالم الدراما والتليفزيون لذا كان جديرا بالأختيار ضمن أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري، وكانت من أشهر أعماله المسرحية : " الأخوة الأندال " و" البهلوانات " و" السلطان الحائر" و"حباك عوضين تامر".

محمد رياض يتألق في مسلسل حلم

وكان أخر أعمال محمد رياض مشاركته في مسلسل “حلم” بجانب كلا من صابرين ووفاء عامر وكمال أبو رية وأنوشكا ومدحت تيخة وسامي مغاورى وعلاء مرسي ونهال عنبر. وهو من تأليف محمد رجاء ورؤية درامية للكاتب يسرى الفخرانى، وإخراج حسنى صالح، ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.

ويناقش المسلسل حكايات المصريين ويركز على القيم الإيجابية والهادفة والتى تبنى وتغرز معانى قيم كل أسرة مصرية، وتدور الأحداث فى منطقة خان الخليلي، فى إطار درامى مشوق، كما يدخل للمناطق التراثية مثل الأزهر وغيرها من الأماكن.