/640988/بسبب-صورة-مي-حلمي-تشن-هجوما-حادا-على-تامر-شلتوت

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بوجود علاقة عاطفية بين مذيعة الراديو مي حلمي والفنان تامر شلتوت، بعدما نشر االأخير صورة تجمعمها سويا داخل طائرة واكتفى بالتعليق عليها بإيموشن «قلب»، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يكشف رد مي حلمي على شائعة ارتباطها بتامر شلتوت

ومن ثم كتبت مي حلمي، عبر خاصية ستوري بموقعها الخاص على انستجرام مهاجمة شلتوت دون ذكر اسمه: "كل واحد عاوز يركب التريند ومبياخدش باله من أذيته لغيره بحب زمايلي وبحترمهم جدا لكن مش طبيعي بعد إعلاني لارتباطي بيومين تيجي تتصور معايا في الطيارة بالصدفة وتحط قلب على الصورة وتسيب عنصر التشويق للجمهور مافيش إحساس بالغير؟

وتابعت: "كان ممكن زي ما وضحت للناس بعد سبع ساعات كنت تكتب صدفة حلوة زميلتي مي أوقع، أنا بحب الكل ومبحبش أشوف الناس وحشة، ماكنتش مستاهلة القصة عشان حبة أخبار مالهمش لازمة غير أنهم يضروني في نفسيتي مش أكتر وقت فرحتي، معرفش كان المفروض اتصرف ازاي كنت أرفض الصورة".

اختتمت مي حديثها موجهة كلامها إلى جمهورها: "إلى عيلتي العزيزة المحبة مانزلتش أخبار من عندي ماتصدقوش غيري وأرجوكم احترموا قراري في أني أعمل بيت وعيلة في هدوء دون زحام البشر".

مي حلمي تعلن خطبتها وتتكتم على هوية العريس

الجدير بالذكر، أنه كشفت المذيعة الرياضية مي حلمي، عن استعدادها للزواج قريباً، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بشخصية العريس، مشيرة إلى أنها تعيش قصة حب حقيقية خلال هذه الفترة.

بدأ الأمر عبر دعاء شاركته مي حلمي عبر خاصية الاستوري، لحسابها الرسمي على إنستغرام قبل قليل، وقالت "يارب أشوف كل الناس فرحانة أدي.. جاري التحميل"، مرفقة صورة عريس وعروس وخاتم زفاف.

ثم تابعت مي خلال الاستوري، وشاركت جزء من لقائها مع الإعلامية سارة دندراوي، في إحدى حلقات برنامج تفاعلكم، وهو برنامج يومي، يستعرض على مدار نصف ساعة، أبرز الأحداث والمستجدات من مواضيع تفاعل معها الناس أو أثارت الجدل سواء كانت تلك الأحداث سياسية أو اجتماعية أو رياضية أو فنية.

ووجهت سارة دندرواي سؤالا إلى مي حلمي خلال الحلقة قائلة لها: "تعيشين قصة حب حالياً"؟ وأجابتها مي حلمي: "احتمال" وأصرت على عدم التأكيد، غير أنها علقت عبر الاستوري على اللقاء قائلة: "بقى أكيد".