عمر مرزبان:حياة كريمة.. ما يُصنع اليوم سيكتب في تاريخ الغد

/640991/عمر-مرزبانحياة-كريمة-ما-يصنع-اليوم-سيكتب-في-تاريخ-الغد

قال الدكتور عمر مرزبان، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ،”بين الليل والنهار كانت هناك مساكين تبتهل بتضرعاتها ودعواتها إلى الوطن .. وكانت هناك عيون آملة منتظرة الشروق لترى الحلم المصري الوردي الذي يسكنها منذ آلاف السنين يتحقق بخطوات ثابتة أمام أعينها .. تلك الابتسامات مع كل مشروع يُبنى هي كنز ثمين لا يقدره مال أبدًا .

دوت الخليج يرصد ما كتبه عمر مرزبان عضو تنسيقية شباب الاحزاب بشأن حيياة كريمة

المؤتمر الاول حياة كريمة

وتابع عضو تنسيقية شباب الاحزاب،”إنني أفدي كل من يزرع سعادة وبهجة بداخل البسطاء، لأن هؤلاء حقًا يستحقون السرور والسعادة .. هم جنود من جنود الوطن الذين صبروا واحتملوا لكي يتحقق حلمهم فيه وقد كان ذلك .. حياة كريمة هي مشروع حلم لكل المصريين الآملين في وطن جديد يتقدم ويحقق خطواته الثابتة في المجد والازدهار .. مشروع مستقبل يبتسم لنا على بعد خطوات مرحبًا بنا .

حياة كريمة

وأشار الدكتور عمر مرزبان ،”إلى أن حياة كريمة هي مبادرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي مبادرة متعددة في أركانها متكاملة في ملامحها، كما أنها ذات مسؤولية حضارية وبُعد إنساني كبير .. فتلك المبادرة أبعد من أن تكون مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري، بل إنها تهدف إلى التدخل العاجل والسريع لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم .. هذا المواطن الذي كان هو البطل الحقيقي في تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي وكان خير معاون ومساند للدولة ليرسم بذلك مثالًا للحب والإخلاص والوطنية .

واستكمل”إننا في مثل ذلك المشروع العظيم الذي سيحقق كثير من أحلامنا وآمالنا الوطنية لابد أن نكون جميعًا متكاتفين يد واحدة تبني بكل قوة كل شبر في الوطن .. لابد أن نكون عونًا وسندًا لكل من يقومون على تلك المبادرة .. نكون كلنا متطوعين من أجل مصر ومواطنيها” .

وقال عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياييين:” إن ما يُصنع اليوم سيكتب في تاريخ الغد .. إن ما يُبنى اليوم سيكون لأبنائنا في الغد .. إن ما سنحققه اليوم سيرفع قيمتنا ومكانتنا في الغد .. فكل مؤشرات الغد تقف قريبة فاتحة أحضانها لنا لتستقبلنا بكل رحب وسعة .. أما آن الأوان أن نسير نحوها بكل قوة ! ، أما آن الأوان لتحقيق الحلم المصري الكبير ! ،أعتقد أنه آن الأوان وسنحقق كل ما نرجوه للغد .. ولتكوني عظيمة يا مصر دائمًا بأبنائك وجنود تقدمك المخلصين .