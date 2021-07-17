/640994/عبد-الوهاب-عبد-الرازق-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-حلول-عيد-الأضحى-المبارك

برقية التهنئة للرئيس السيسي

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في البرقية :” يطيب لي بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، داعين المولى عز وجل أن يديم على شعب مصر العظيم بزعامتكم الأمن والسلام “.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ:” ينتهز مجلس الشيوخ هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يبرزها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمنا وعزيزاً في وطنه”.