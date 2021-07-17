/640998/مكاسب-للأهلي-بعد-الفوز-علي-كايزر-تشفيز-في-نهائي-إفريقيا-تفاصيل

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة اليوم السبت بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشفيز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، في نهائي دوري ابطال إفريقيا، ويقام اللقاء علي ملعب محمد الخامس بالمغرب.

ويستعرض دوت الخليج مكاسب النادي الأهلي من التتوج اليوم:

ويمنح الفوز بلقب دورى ابطال افريقيا، الاهلى فرصة المشاركة بمباراة السوبر الافريقى أمام فريق الرجاء المغربى المتوج بلقب الكونفدرالية منذ أيام علي حساب على فريق شبيبة القائبل الجزائرى، ويجعله يقترب أكثر من لقب ريال مدريد الاكثر تتويجاً فى حال الفوز ايضاً بمباراة السوبر الافريقى، ويرفع رصيد لـ 24 لقب بفارق لقبين عن بطل اسبانيا، كما يتأهل الاهلى للمرة الثانية على التوالى للمشاركة فى مونديال الأندية التى حقق فى نسختها الأخيرة المركز الثالث والميدالية البرونزية.

فوز الاهلى على كايزر تشيفز الجنوب افريقى يجعل المارد الأحمر يواصل الانفراد بلقب الاكثر تتويجاً بالالقاب القارية فى القرن الواحد والعشرين، حيث ينفرد الاهلى بلقب الاكثر تتويجاً فى القرن الـ 21 برصيد 15 بطوله بفارق بطولة واحدة عن ريال مدريد صحاب المركز الثانى برصيد 14 بطولة.

كما يسعى الاهلى لتحقيق البطولة الثانية له خلال 2021 بعدما نجح فى مايو الماضى فى الفوز على نهضة بركان المغربى والتتويج بلقب السوبر الافريقى إلى جانب الفوز بالميدالية البرونزية فى فبراير الماضى بمونديال الأندية.

والجدير بالذكر أن اخر بطولة إفريقيا حصدها النادي الاهلي كانت أمام غريمة التقليدي الزمالك، والتي اقيمة علي استاد القاهرة، وانتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر، واحرز الأهداف عمرون السولية ومجدي أفشة للمارد الاحمر، وشيكابالا للفارس الأبيض.

يذكر أن الأهلي خاض مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب “كهرماء” بمدينة الدار البيضاء؛ استعدادا لمباراة كايزر تشيفز، وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة اليوم، كما أدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة، من المقرر أن يتناول وجبة الإفطار في العاشرة من صباح اليوم، السبت، بتوقيت المغرب، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، بمقر إقامته في مدينة الدار البيضاء، ثم يخلد اللاعبون للراحة، على أن يتناول الفريق وجبة الغداء في الثانية والنصف ظهراً.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة ختامية مع لاعبي الفريق في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب.

ويتحدث موسيماني خلال المحاضرة عن أهم تعليماته للاعبي الفريق قبل خوض النهائي الإفريقي. ويستعد الأهلي لخوض مباراة مع كايزر تشيفز في التاسعة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.