/640999/سقوط-سيدة-بحوزتها-مشغولات-ذهبية-مسروقة-في-قبضة-مباحث-الجمالية

نجح رجال المباحث بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، القبض على سيدة حال قيامها ببيع مشغولات ذهبية مسروقة بالجمالية، وتمت إحالتها إلى النيابة للتحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على سيدة اثناء قيامها ببيع مشغولات ذهبية مسروقة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع لأحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها مقيمة بمحافظة بنى سويف وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (إحدى السيدات بالجيزة) بأسلوب المغافلة إبان عملها كخادمة طرفها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

أمرت نيابة الزيتون الجزئية بالقاهرة، بحبس المتهمين بقتل جزار وإصابة شقيقة في مشاكل نشبت بينهما، بسبب خلافات على تسعيرة عرض اللحوم بالمحل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

بسبب تسعيرة اللحمه

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون بالقاهرة الرائد مصطفى الشعبينى، بلاغا من سكان المنطقة يفيد بنشوب مشاكل بين جزارين، بسبب وضع تسعيره أقل من سعر الاستهلاك لجذب أكبر عدد من الزبائن، حيث تشاجر المتهم مع المجنى عليه واخوه، واعتدى عليهما بالتعاون والاشتراك مع آخرين بسلاح أبيض «السكين»، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة شقيقة.

القبض على المتهمين

وعلى الفور تم القبض على المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم « سكين»، في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت أيضًا بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وفي سياق أخر تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من انتشال جثة طالب بعد 48 ساعة من غرقه في نهر النيل بأطفيح.

كانت تلقت غرفة النجدة ، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الطلاب بنهر النيل في أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن طالب جامعي اختل توازنه وسقط فى نهر النيل، مما أسفر عن غرقه، لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.