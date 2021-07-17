/641000/النائب-علاء-قريطم-يهنيء-الرئيس-السيسي-بعيد-الأضحى-المبارك

بعث النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال قريطم في نص البرقية: "يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. متمنياً من المولي عز وجل أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً علي فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم". برقية التهنئة وأضاف قريطم فى برقيته للرئيس السيسي ،بمناسبة عيد الأضحى المبارك : واذ ننتهز هذه المناسبة الدينية الكريمة لنشكر بكل الفخر والإعزاز والتقدير عطاؤكم المتواصل وجهودكم المبذولة لتنعم مصر بالأمن والاستقرار وأن تتحقق أهدافها في التنمية والرخاء علي طريق الحق والسلام .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة". كما بعث النائب علاء قريطم ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،والمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ ،بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب علاء قريطم يهنيء الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.