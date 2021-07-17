المصريين الأحرار: الدولة تستقبل عيد الأضحى وهى تدشن الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الحزب فى بيان له، اليوم السبت، أن مصر تستقبل عيد الأضحى المبارك وهى تدشن الجمهورية الجديدة المبنية على جهود مضنية من القيادة السياسية وصبر واحتمال المواطنين، الذى مهد طريق التنمية الشاملة والرخاء مع امتلاك الأدوات لإرساء الأمن والاستقرار وصون مقدرات الأمة.

وأضاف الحزب، أن عيد الأضحى المبارك بجميع دلالاته الدينية رمزًا للعطاء والفداء والتضحية .

وأكد أن مصر المبنية بسواعد أبنائها وشبابها ومحمية بعزيمة رجالها وصاحبة قرارها تتحرك بقدر عظمة تاريخها وثقل قيادتها استطاعت أن تنتصر رغم التضاريس المصطنعة من الأعداء والصعاب التى تحاك من كل فج وصوب، والفضل يرجع للثقة المستحقة للقيادة الرشيدة ونسيج شعب مصر العظيم.

وأوضح أن محاولات حفنة المنتفعين إحداث زعزعة أو بث التشكيك لن يثنى مسيرة التقدم والإنجاز التى تصنعه مصر لخدمة الأجيال الراهنة والقادمة، وأن حديث الأفك لن يطول أمام صمود شعب قهر المستحيل وسحق جماعات السواد.

وجدد الحزب، التهنئة المصحوبة بالتحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل من له جهد وتعب فى خدمة الوطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتدشين الجمهورية الجديدة.