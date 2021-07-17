/641001/لقبين-وهاتريك-تاريخ-الأهلي-في-نهائي-دوري-الأبطال-أمام-أندية-جنوب-إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، النهائي الثالث لدوري أبطال إفريقيا، أمام أندية جنوب إفريقيا، عندما يلتقي بفريق كايزر تشيفز، في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويرصد دوت الخليج تاريخ الأهلي في نهائي أفريقيا أمام أندية جنوب إفريقيا:

الأهلي سبق أن التقى بفرق جنوب إفريقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مرتين من قبل؛ الأولى كانت قبل عقدين من الزمان، وتحديدا في نهائي نسخة2001 عندما التقى الأهلي بفريق صن داونز، بنظام الذهاب والإياب، حيث أقيمت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي1-1، وفي لقاء الإياب تمكن الأهلي من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد سجلها خالد بيبو لاعب الأهلي السابق «هاتريك»، ليحصد الأهلي اللقب على حساب صن داونز للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز بنتيجة 4-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

وشهدت نسخة 2013 ، من دوري أبطال إفريقيا، المواجهة الثانية بين الأهلي وأندية جنوب إفريقيا، عندما التقى «نادي القرن» مع فريق أورلاندو بيراتيس «ذهابا وإيابا»، حيث أقيمت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي1-1.

وفي مباراة الإياب تمكن الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة2-0 ليتوج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه بالفوز بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. والليلة تتجدد مواجهات الأهلي مع الفرق الجنوب إفريقية في نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر الذي يخوض نهائي البطولة للمرة الأولى في مسيرته القارية.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، خلال رحلة السفر من القاهرة للمغرب، قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها اليوم السبت .