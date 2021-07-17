/641003/برلمانية-حماة-وطن-مبادرة-حياة-كريمة-تجسيد-لحقوق-الانسان-والمواطنة

اكد اللواء حاتم حشمت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس الشيوخ ،ان مشروع حياة كريمة الذى اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو اضخم مشروع تنموى فى العصر الراهن وهو اكبر المشروعات القومية التى يمكن لأي دولة ان تدشنه، الا ان الرئيس السيسى وبتكاتف الشعب المصرى والمؤسسات المصرية قادرة على انجاز كافة المشروعات القومية وفى مقدمتها تنمية الريف المصرى فى غضون ثلاث سنوات وهو تحد كبير وانجاز لا يوصف .

مبادرة حياة كريمة وتابع اللواء حشمت ان الريف المصرى عانى لعقود من الاهمال وغياب لدور الدولة ولم تتوفر سبل الحياة الكريمة لحوالى ٥٠ مليون مواطن من خدمات اساسية تتمثل فى الصرف الصحى والبنى التحتية وغيرها من الخدمات الا ان السيد الرئيس استطاع وسيستطيع باذن الله توفير سبل الحياة الكريمة بالريف المصرى خلال ثلاث سنوات فقط . تجسيد حقوق الانسان واختتم اللواء حشمت بان مشروع حياة كريمة هو التجسيد الحقيقى لحقوق الانسان بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفق ما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية وهو تجسيد ايضا لحق المواطنة ودور الدولة تجاه مواطنيها عبر توفير كافة الخدمات الاساسية فى كافة ربوع البلاد .

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