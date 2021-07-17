/641004/العاشرة-ممكن-أحمد-السعدني-يدعم-الأهلي-قبل-مباراته-مع-كايزر-تشيفز

يحرص الفنان أحمد السعدني دائما على تقديم الدعم والمساندة لفريق كرة القدم «الأهلي» الذي من المقرر أن يواجه اليوم في مباراة قوية جدا، فريف «كايزر تشيفز» الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

دوت الخليج يرصد دعم السعدني للنادي الأهالي قبل مواجهة خصمه كايزر تشيفز

ساند أحمد السعدني فريق الأهلي، فكتب عبر حسابه الشخصي يموقع التدوينات القصيرة تويتر: “يارب… العاشرة ممكن”.

بسبب الرياضة أحمد السعدني يتعرض لأصابة بالكتف

وسبق تعرض الفنان أحمد السعدني لإصابة في الكتف والرقبة أثناء تأديته بعض التمارين الرياضية، ويخضع على إثرها حاليا للعلاج الطبيعي، ونشر السعدني عبر حسابه على انستجرام صورة، موضحًا فيها أنها أصيب في صالة الألعاب الرياضية "جيم".

وكتب: أول ما أبديت أسخن في الجيم كتفى ورقبتى قعدوني في البيت.. بروح اعمل جلسات علاج طبيعي وأول ما اخف إن شاء الله، أحاول انزل تاني أتمرن لأن الرياضة بتفرق كتير في النفسية هى دى باختصار الحياة".

تفاصيل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد فريق كايزر تشيفز في تمام التاسعة مساء اليوم، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، عبر قناتي Sports HD 4 و beIN Sports1 HD Premium، ويعلق عليها المعلق المصري الشهير علي محمد علي، فيما يقدم الإعلامي المصري أحمد فؤاد الاستديو التحليلي.

ويسعى الأهلي لتحقيق البطولة العاشرة والثانية على التوالي، فيما يسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب إفريقي يتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا.

أحمد السعدني ينتظر تصوير فيلم 200 جنيه

من ناحية أخرى ينتظر الفنان أحمد السعدني تصوير فيلمه الجديد «200 جنيه» الذي يشهد تعاون مجموعة من كبار النجوم منهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج، وليلى علوي، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله ومن إخراج محمد أمين.

وتدور أحداث فيلم «200 جنيه» في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.