/641008/القبض-على-طفل-قتل-آخر-في-مساكن-شجرة-الليمون-بالمطرية

ألقت مباحث المطرية اليوم السبت 17 يوليو القبض على طفل قتل صديقًا له، بطعنة بسكين بسبب «كيس قمامة».

دوت الخليجيرصد السطور التالية تفاصيل مقتل طفل المطرية

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بوقوع جريمة قتل صبي أمام منزله بمساكن شجرة مريم، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث إلى موقع الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة والتوصل لهوية القاتل وملابسات الواقعة.

القبض على طفل قتل آخر في مساكن شجرة الليمون بالمطرية

وتمكن رجال المباحث بعد تحديد هوية المجني عليه والمتهم، من القبض على الأخير، صاحب ل16 سنة، وأن والده له معلومات جنائية سابقة. مواجهة المتهم.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، كما استمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح الجثمان للوقوف على ملابسات الواقعة.