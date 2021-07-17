/641010/إيهاب-رمزى-يتساءل-فى-طلب-احاطة-عن-اجراءات-الحكومة-لحماية-شركة-كيما-من-الإغراق

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضوٍ مجلس النواب بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تساءل فيه عن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لحماية شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" من الاغراق.

اجراءات الحكومة لحماية شركة "كيما" من الإغراق

وقال " رمزى " إن شركة كيما كشفت عن أنها تقدمت بشكوى لوزارة التجارة والصناعة قطاع المعالجات والحماية التجارية بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية لوجود إغراق بالسوق المحلى من الفيروسيليكون المستورد من الصين والهند وروسيا وتدنى أسعار البيع المحلي مقارنةً بتكلفة الإنتاج، مؤكداً ان الاقتصاد الحر لايعنى الفوضى وانه يجب على الحكومة ان تتدخل فوراً فى مثل هذه الحالات لحماية الصناعات الوطنية من الاغراق.

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : لماذا لاتبادر الحكومة فى اتخاذ جميع الاجراءات لحماية الصناعات الوطنية من الاغراق وتنظر وصول شكاوى اليها من الشركات مطالباً من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب احاطة طلبه الى لجنتى الصناعة والشئون الاقتصادية واستدعاء نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة للرد عليه.