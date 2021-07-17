خليل البلوشي يوجه رسالة مثيرة للنادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

/641011/خليل-البلوشي-يوجه-رسالة-مثيرة-للنادي-الاهلي-قبل-نهائي-إفريقيا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتحرك في السابعة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة «السادسة بتوقيت المغرب» إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز، بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب المعلق الاردني خليل البلوشي:”أنا وكل عربي نقفُ اليوم صفاً واحداً مشجعين للنادي الأهلي المصري في مباراته اليوم بنهائي دوري أبطال افريقيا”.

وأختتم:” أمنياتنا بالتوفيق لهذا النادي الكبير ونتمناها عاشرة بتوقيت الأهلي:”

وتستغرق المسافة من فندق الإقامة إلى ملعب محمد الخامس نحو20 دقيقة، وقبل التحرك من فندق الإقامة إلى الملعب، يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة ختامية مع اللاعبين، في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف بتوقيت المغرب.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في التاسعة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد اختتم استعداده لمباراة كايزر تشيفز، أمس الجمعة على ملعب « كهرماء»، الذي يبعد عن فندق إقامة البعثة في الدار البيضاء قرابة 30 دقيقة.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم السبت أمام فريثق كايزر تشفيز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، خلال رحلة السفر من القاهرة للمغرب، قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها اليوم السبت .

وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لجلسة استشفاء عن طريق أحد الأجهزة الطبية الحديثة في طائرة الفريق خلال رحلة الأهلي من القاهرة إلى المغرب

حقق موسيماني الفوز على كايزر تشيفز في 6 لقاءات، وتعادل في 5 ولقي الهزيمة في 5 لقاءات.

جماهير الأهلى تنتظر من موسيماني اللقب العاشر في مسيرة الأهلى، والثاني على التوالي، بعد أن حقق الفوز باللقب الموسم الماضي، على حساب منافسه التقليدي الزمالك.