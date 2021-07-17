«الجار للجار»..أول مسلسل يجمع بين نجوم مصر وسوريا ولبنان

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دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل الجار للجار

نشرت صفحة برنامج «ET بالعربي» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمع بين كلا من الفنان المصري بيومي فؤاد، والفنانة المصرية شيماء سيف، والفنانة السورية مرام علي،و اللبنانية جيسي عبدو، معلنة عن عن بدأ تصوير المسلسل قريبًا في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل فيلم الجار للجار

أرفقت صفحة «ET بالعربي» تعليقا على الصورة لتوضح تفاصيل العمل قائلة: “حصري.. الجار للجار يجمع بيومي فؤاد، شيماء سيف، مرام علي، وجيسي عبدو، وهو سيتكوم سينطلق تصويره قريبا، في أبو ظبي، أنتاج شركتي ميديا ريفوليوشن 7 للمنتج مفيد الرفاعي وغولد تاتش مع المخرج محمد عبدالعزيز، ومن تأليف أسامة حسام الدين”.

بيومي فؤاد يدخل عالم الغناء بتتر مسلسل «عودة الإبن الضال»

وكان قد كشف إسلام شيتوس موزع أغنية «عودة الابن الضال» مؤخرا عن انتهاء الفنان بيومي فؤاد من تسجيل تتر مسلسله الذي يحمل نفس الاسم، والاغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتسجيل ميدو مزيكا، وتوزيع إسلام شيتوس.

وصرح شيتوس بان بيومى فؤاد يقدم هذه الأغنية بشكل جديد مؤكدًا أنها سجلت بصوت بيومي فؤاد، ومن المقرر مشاركة عدد آخر من الفنانين ليضعوا صوتهم هم أيضًا على الأغنية.

مسلسل عودة الابن الضال لبيومي فؤاد

تعتمد أحداث مسلسل «عودة الابن الضال» على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدي في 60 حلقة، وتدور قصته حول رجل أعمال غني يقع فى أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة. مسلسل «عودة الابن الضال» من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.