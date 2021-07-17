/641013/محمد-الصالحى-المصريون-لم-يعد-لديهم-قلق-بشأن-سد-النهضة-بعد-حديث-السيسي

وجه الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على الرسائل العاجلة والمهمة التى جاءت فى كلمته التاريخية أمام المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال " الصالحى " فى بيان له اصدره اليوم إن الرئيس السيسى كان واضحاً وحاسماً كعادته دائماً عندما تحدث عن ازمة سد النهضة مؤكداً أنه لم يعد هناك أى قلق لدى المصريين بعد حديث الرئيس السيسى وتأكده على الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل.

حكمة القيادة السياسية وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته التامة فى ان الشعب المصرى العظيم وبجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية يثق ثقة كاملة وبلا حدود فى حكمة القياده السياسية فى تناول الموضوع ومحاولة تجنب الخيار الاصعب فى المعادلة وهو الخيار العسكرى رغم ثقتنا فى قوة وقدرة المؤسسة العسكرية لحسم هذا الامر فى اى مرحله وبالطريقه المناسبه مشيراً الى ان المشكلة ليست فى بناء السد كما يتصور الغالبية كفكرة وكمشروع تنموي ولكن الخلاف يتبلور فى الفتره الزمنية لملء السد والاتفاق القانونى الملزم والتى يجب الا تؤثر على الحصه التاريخيه لمصر وهى ال 55 مليار متر ونصف مليار متر مكعب. وقال الدكتور محمد الصالحى ان ماشهده العالم كله فى مؤتمر واحتفالية حياة كريمة يؤكد للجميع أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبحت واحدة من اهم دول العالم فى تطبيق مفاهيم حقوق الانسان وفى مقدمتها توفير حياة كريمة لكل المصريين مؤكداً أن مبادرة حياة كريمة مبادره تاريخيه ومشروع تنموي مذهل يمثل قبلة الحياه للريف المصرى ويغير وجه الحياه الاجتماعية والاقتصادية فى مصر وينتقل بها الى الجمهورية الجديدة فى ثوبها الجديد كما انها تجسد مبدأ التكافل المجتمعي فى أروع وابهى صوره

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