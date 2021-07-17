/641014/خالد-خلف-الله-الرئيس-السيسى-حقق-إنجازات-لا-حصر-لها-وحياة-كريمة-مشروع عالمى-ضخم

أكد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق إنجازات على الأرض لا حصر لها ، ويعمل من أجل المصلحة العامة للجميع وحريص على مصلحة الشعوب واستقرار الأمن والأمان في المنطقة بأسرها ، مؤكداً أن الدولة المصرية الجديدة شهدت حدث عالمى ضخم ، هو إطلاق مشروع مبادرة حياة كريمة الذى يعد أهم المشروعات القومية العملاقة لصالح المواطن وإعادة بناء قرى ونجوع وريف مصر من جديد وإدخال البهجة والفرحة على المواطنين .

مبادرة حياة كريمة وقال اللواء خالد خلف الله أن هذا المشروع القومى العملاق أهم إنجازات الجمهورية الجديدة التي تؤكد انحياز الدولة للمواطن البسيط ومحدودي الدخل في القرى والنجوع برعاية ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة أفضل للمواطنين المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد. نقلة نوعية بالريف المصري أضاف اللواء خالد خلف الله أن مبادرة حياة كريمة نقلة نوعية كبيرة للقرى والريف والارتقاء بحياة الإنسان وبناءه من جديد من خلال توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحي وخدمات تتلاءم مع المعايير الدولية، وتوفير كل حقوقه، وهي أيضًا حدث فريد، وبخاصة أن القيادة السياسية تحرص على إحداث نقلة نوعية متكاملة لكل القطاعات التي تتلامس مع احتياجات المواطنين، كما أنها انعكاس حقيقي لإحداث حياة أفضل وتغيير ثقافة العامة وتطوير يشمل مناحي الحياة .

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