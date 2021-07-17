/641015/حريق-بمعهد-المساحة-في-الهرم-والحماية-المدنية-تحاول-السيطرة

نشب حريق في معهد المساحة بالهرم بمحيط مدرسة أم الأبطال الثانوية، وأبلغت الإدارة قوات الحماية المدنية التي انتقلت على الفور للسيطرة على النيران.

دوت الخليج

حريق بمعهد المساحة في الهرم والحماية المدنية تحاول السيطرة

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من النجدة يفيد بنشوب حريق بمعهد المساحة بالهرم، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

ماس كهربائي يتسبب فى حريق بمعهد المساحة فى الهرم

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بالمعهد ورجحت الفحص المبدئي، أن سبب الحريق ماس كهربائي. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع ضحايا أو مصابين.

هذا وكانت شقة سكنية قد تعرضت أيضًا لحريق هائل الخميس الماضي، بسبب ماس كهربائي، وفقًا لما جاء فى تقرير المعمل الجنائي المبدئي، ولم توجد شبهة جنائية فى الأمر.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحريق.