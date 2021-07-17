/641017/النائب-عاطف-كعربان-يهنئ-الرئيس-السيسي-بحلول-عيد-الاضحى-المبارك

هنأ النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج،فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك،، قائلًا: أعاده الله على مصرنا الحبيبة والعالم العربى والإسلامى والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

قيادة حكيمة واضاف النائب عاطف كعربان،نسأل المولى عز وجل أن يديم على مصر الأمن والأمان والتنمية والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. كما هنأ كعربان،الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،والمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ ،بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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