إيهاب منصور لـ دوت الخليج: مبادرة "حياة كريمة نقلة نوعية في حياة 55 مليون مواطن مصري

/641019/إيهاب-منصور-لـ-تحيا-مصر مبادرة-حياة-كريمة نقلة-نوعية في-حياة-55-مليون-مواطن-مصري

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، إن مبادرة "حياة كريمة" تعد نقلة كبيرة في حياة 55 مليون مواطن مصري.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف "منصور" في تصريح خاص "لتحيا مصر " أن المبادرة باستثمارات ٧٥٠ مليار جنيه فى أكثر من ٤٥٠٠ قرية، منها ٢٦٠ مليار فى المرحلة الأولى التى بدأ تنفيذها فى ٣٧٧ قرية الأكثر احتياجا ( أكثر من ٧٠ % الأكثر احتياجا ) لحوالى ٣ مليون مواطن فى ١١ محافظة.

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن المبادرة تشمل إحداث تطوير فى البنية التحتية و المياه والصرف الصحى ومراكز الشباب والمدارس والوحدات الصحية والمنازل وخلافه، ومدة التنفيذ ٣ سنوات، لافتا إلى أنه يجب على المحافظين متابعة المشروعات وتنفيذها لضمان الحصول على أفضل جودة بأقل تكاليف.