كيان شباب مصر يشكر السيسى على دعوة حضور المؤتمر الأول لمشروع حياة كريمة

جدة - نرمين السيد -

وتقدم الكيان، وفقا لبيان صحفى، بالشكر إلى شباب البرنامج الرئاسى وخريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولمسؤولى حياة كريمة على عظمة التنظيم وحسن العرض للمادة الفيلمية عن فعاليات مؤسسة حياة كريمة خلال عامين.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" باستاد القاهرة الدولى، وبحضور الآلاف من المواطنين، يمثلون طوائف الشعب المصرى كافة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.