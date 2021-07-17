وزير الطيران المدنى يلتقى بمديرى مكاتب ومحطات مصر للطيران فى الخارج

وناقش وزير الطيران خلال الاجتماع مع العاملين، الذى حضره أيضا الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات شركة مصر للطيران، كيفية تحقيق التنشيط والترويج لمبيعات الشركة الوطنية وتعظيم العائد، خاصة داخل إفريقيا فى ضوء تأثير تداعيات فيروس كورونا على حركة السفر العالمية، الأمر الذى يتطلب تضافر الجهود من أجل عودة الحركة الجوية الى ما كانت عليه قبل الجائحة.
كما هنأ جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وهنأ الزملاء المرشحين الذين تم اجتيازهم اختبارات الشركة للعمل بمكاتب ومحطات مصر للطيران بالخارج، مؤكدًا على دورهم الكبير فى المساهمة فى تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة، متمنياً لهم مزيدا من التوفيق والنجاح فى عملهم الجديد من خلال قيامهم بمهامهم على أكمل وجه؛ بما يرسخ الصورة الإيجابية عن مصر الحديثة؛ فى ضوء التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف القطاعات، وعلى مختلف الأصعدة.
وأكد وزير الطيران، أن هذا الاختيار جاء وفقاً لمجموعة من المعايير والضوابط من خلال التقدم للعديد من الاختبارات والتقييمات، والتى استغرقت عدة شهور، وتمت بمنتهى الشفافية والحيادية من أجل إتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم لهذه الاختبارات.
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