صور- بالورود والشيكولاته.. مطار بورسعيد يستقبل أول رحلة طيران داخلية

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار بورسعيد، اليوم السبت، أول رحلة طيران داخلية تابعة لشركة خدمات البترول، قادمة من القاهرة على متنها 50 راكبا ومتجهة برحلة أخرى إلى مطار شرم الشيخ، ويعد المطار من المطارات المصرية الواعدة والذى يخدم محافظات قناة السويس ذات الأهمية السياحية والاقتصادية الكبيرة.





حضر الاستقبال عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء هشام الدسوقى مدير المطار.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة والذى يعد تقليد دولى متبع للترحيب بقدوم أول رحلة، وفى أجواء من الاحتفال والفلكلور الشعبى استقبل فريق العلاقات العامة بالمطار الركاب بالورود والشيكولاته، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة الركاب.

وفى هذا الإطار أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أن إعادة تشغيل مطار بورسعيد سيحقق عدة مكاسب اقتصادية واعدة لقطاع الطيران، وذلك بسبب الموقع الجغرافى المتميز للمطار، ويخدم أبناء بورسعيد ومنطقة قناة السويس ودمياط، بالإضافة إلى المساهمة فى دفع عجلة الاستثمار بمحور قناة السويس، التى تعد من أهم المراكز التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف أن وزارة الطيران المدنى، تضع على رأس أولوياتها وفقا لتوجيهات الحكومة المصرية تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم للشركات المصرية وتذليل جميع المعوقات والصعوبات.

ومن المقرر تسيير رحلات جوية داخلية من مطار بورسعيد إلى كل من شرم الشيخ وطابا ومرسى علم.