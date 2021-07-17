مشروع «معا من أجل مصر» يختتم مبادرة صناعة الأفلام فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - اختتم مشروع "معًا من أجل تنمية مصر"، فعاليات "مبادرة صناعة الأفلام" فى الإسكندرية، والتى أقيمت لشباب المشروع وبالشراكة مع المركز الإعلامى للكنيسة الأسقفية وبحضور العميد ديفيد عزيز راعى كاتدرائية القديس مرقس والشماس سراج نبيل راعى كنيسة جميع القديسين الأسقفية بستانلى.





تضمنت المبادرة، دراسة لمبادئ كتابة الإسكريبت والتصوير والإضاءة بالإضافة لتقنيات المونتاج ومبادئ الإخراج، إذ انقسم التدريب لجزء نظرى وجزء عملى على مدار 6 أيام أنتجوا فيه الشباب 4 أفلام استهدفوا قضايا التعايش السلمى فى المجتمع بين مختلف طوائفه مثل دور المجتمع نحو الكفيف وقضية التحرش وإهدار الوقت والعنف الأسرى.

أجرى التدريب، المركز الإعلامى للكنيسة الأسقفية بمصر، حيث اشترك 19 من الشباب من سن 11 إلى 16 سنة بينهم مكفوفين.

كما ألقى رامز بخيت المشرف على المشروع محاضرة عن التعايش المشترك بعنوان: "مش يا أنا يا أنت لكن أنا وأنت" توضح كيفية التعايش المشترك ونبذ العنف وتحقيق اللحمة الوطنية بين الشباب.

وأشاد القس ديفيد عزيز عميد كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية فى الإسكندرية، بالأفلام التى صنعها الشباب بأبسط الإمكانات.

كما أعرب محب نعيم مسؤول المركز الإعلامى للكنيسة الأسقفية عن سعادته بحماس الشباب المشارك فى المبادرة مضيفًا: يمكنكم تغيير وقيادة الرأى العام للأفكار الإيجابية والبناءة دائمًا من خلال صناعة الميديا لحل القضايا المجتمعية.

واخُتتم اليوم بتوزيع شهادات التخرج على المشاركين وإلقاء كلمة من الشاب أحمد النجار (كفيف) عن تجربته لأول مرة فى صناعة الأفلام من خلال تأليف السيناريو وقدرته على تحويل أفكاره وخيالاته وقصصه لأفلام ليعبر بها عما بداخله.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.

من المقرر أن يشمل المشروع، مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتى السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.