وكيل إسكان النواب: برنامج حياة كريمة نقلة كبيرة فى حياة 55 مليون مصرى

جدة - نرمين السيد - وصف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الإسكان، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، برنامج حياة كريمة بأنه نقلة كبيرة فى حياة 55 مليون مصرى، باستثمارات 750 مليار جنيه فى أكثر من 4.500 قرية.





وأشار النائب إيهاب منصور، وفقا لبيان صحفى، إلى أنه تم تخصيص 260 مليار جنيه للمرحلة الأولى من البرنامج والتى بدأ تنفيذها فى 377 قرية الأكثر احتياجا لحوالى 3 ملايين مواطن فى 11 محافظة، لإحداث تطوير فى البنية التحتية والمياه والصرف الصحى ومراكز الشباب والمدارس والوحدات الصحية والمنازل وخلافه، مدة التنفيذ 3 سنوات. وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على أنه من أجل أن يُحقق هذا البرنامج أهدافه، يجب على المحافظين متابعة المشروعات وتنفيذها لضمان الحصول على أفضل جودة بأقل تكاليف.

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