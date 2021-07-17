/641032/حملت-معاني-واضحة-للعالم-نواب-البرلمان-عن-رسائل-الرئيس-السيسي-باحتفالية-حياة-كريمة- طمأنت-المصريين-جميعا-وتؤكد-قدرة-مصر-على-حماية-مقدراتها

تحدث نواب البرلمان لتحيا مصر حول أهمية الرسائل الحاسمة التي بعثها الرئيس السيسي خلال احتفالية حياة كريمة باستاد القاهرة وبحضور عدد كبير من المواطنيين، مؤكدين قدرة مصر على الحفاظ على مقدراتها وعدم السماح لأحد التعدي عليها.

ايهاب منصور حياة كريمة نقلة نوعية للمواطنين

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، إن مبادرة "حياة كريمة" تعد نقلة كبيرة في حياة 55 مليون مواطن مصري.

وأضاف "منصور" في تصريح خاص " لتحيا مصر " أن المبادرة باستثمارات ٧٥٠ مليار جنيه فى أكثر من ٤٥٠٠ قرية، منها ٢٦٠ مليار فى المرحلة الأولى التى بدأ تنفيذها فى ٣٧٧ قرية الأكثر احتياجا ( أكثر من ٧٠ % الأكثر احتياجا ) لحوالى ٣ مليون مواطن فى ١١ محافظة.

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن المبادرة تشمل إحداث تطوير فى البنية التحتية و المياه والصرف الصحى ومراكز الشباب والمدارس والوحدات الصحية والمنازل وخلافه، ومدة التنفيذ ٣ سنوات، لافتا إلى أنه يجب على المحافظين متابعة المشروعات وتنفيذها لضمان الحصول على أفضل جودة بأقل تكاليف.

ولاء التمامي: الرئيس لا يعلن عن شيئ إلا بعد بدء التنفيذ على أرض الواقع

أكدت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مؤتمر "حياة كريمة" رسالة ترسخ أننا بحق أمام بناء الجمهورية الثانية، وأن السيد الرئيس لا يعلن عن شيئ إلا بعد بدء التنفيذ على أرض الواقع .

وأضافت "التمامي" في تصريح خاص "لـ دوت الخليج " قائلة: حيث اقيمت احتفالية شعبية للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة» وشهدت أجندة المؤتمر عددًا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح «حياة كريمة» وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية.

وأكدت النائبة ولاء التمامي، أن تنمية حياة المواطنين تاكيد على الحفاظ على حقوق الإنسان، وأن المشروع القومى لتنمية الريف المصري، مر بعدة مراحل، حيث بدأ كمبادرة اطلقها الرئيس االسيسي فى 2 يناير عام 2019، ثم تحولت لمشروع قومى فى مُقتبل عام 2021، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى مصر ، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وأشارت النائبة إلى أن المبادرة تسعى المبادرة تسعى لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية فى مصر وخارجها فى ملف التنمية المستدامة.

وقالت "التمامي" إن المبادرة لها اهداف عديدة، حيث تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا فى القرى والمراكز المستهدفة، و البالغ عددها 4658 قرية بإستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه، تسهم فى تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر ، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة ، وتعليم ، وثقافة، وبنية تحتيه، وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن "حياة كريمة" مشروع قومى يجب الالتفاف حوله، حيث أنها تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجا فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

واختتمت "التمامي" قائلة "نثق فى قيادة السيد الرئيس، وأننا على عهد معه من أجل حياة أفضل ونشكر كل الجهات التنفيذية التى تنفذ توجيهات السيد الرئيس".

اللواء خالد خلف الله: الرئيس السيسي يعمل من أجل المصلحة العامة

اكد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق إنجازات على الأرض لا حصر لها ، ويعمل من أجل المصلحة العامة للجميع وحريص على مصلحة الشعوب واستقرار الأمن والأمان في المنطقة بأسرها ، مؤكداً أن الدولة المصرية الجديدة شهدت حدث عالمى ضخم ، هو إطلاق مشروع مبادرة حياة كريمة الذى يعد أهم المشروعات القومية العملاقة لصالح المواطن وإعادة بناء قرى ونجوع وريف مصر من جديد وإدخال البهجة والفرحة على المواطنين .

وقال اللواء خالد خلف الله أن هذا المشروع القومى العملاق أهم إنجازات الجمهورية الجديدة التي تؤكد انحياز الدولة للمواطن البسيط ومحدودي الدخل في القرى والنجوع برعاية ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة أفضل للمواطنين المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

أضاف اللواء خالد خلف الله أن مبادرة حياة كريمة نقلة نوعية كبيرة للقرى والريف والارتقاء بحياة الإنسان وبناءه من جديد من خلال توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحي وخدمات تتلاءم مع المعايير الدولية، وتوفير كل حقوقه، وهي أيضًا حدث فريد، وبخاصة أن القيادة السياسية تحرص على إحداث نقلة نوعية متكاملة لكل القطاعات التي تتلامس مع احتياجات المواطنين، كما أنها انعكاس حقيقي لإحداث حياة أفضل وتغيير ثقافة العامة وتطوير يشمل مناحي الحياة .

هشام الجاهل: رسالة الرئيس السيسي وصلت لكافة الأطراف المعنية بشأن أزمة سد النهضة

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن سد النهضة، خلال احتفالية المبادرة الرئاسية حياة كريمة يوم الخميس الماضي، حملت العديد من الرسائل الهامة والواضحة للعالم بأسره.

وأشار عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، إلى أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت لكافة الأطراف المعنية بالشأن أزمة سد النهضة سواء إقليمية أو دولية، منبهًا بأن هناك خطًا أحمر وأي تحرك معادٍ سيكون له رد فعل مصري من جانب القياجة السياسية والجيش المصري العريق.

وأضاف عضو مجلس النواب، الشعب المصري يعتمد بشكل كلي على النهر النيل من آلاف السنين، وبالتالي أي تدخل للتأثير على حصتنا في مياه النيل يعتبر مسألة حياة أو موت، كما أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وهي تحرص على الحل الدبلوماسي وعلى استكمال المفاوضات ولكن كان لابد من وضع حد فاصل للمماطلة والتسويف من الجانب الإثيوبي.