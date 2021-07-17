القضاء على الفقر الأبرز.. النائبة ولاء التمامي توضح لـ دوت الخليج أهداف مبادرة حياة كريمة

/641020/القضاء-على-الفقر-الأبرز-النائبة-ولاء-التمامي-توضح-لـ-تحيا-مصر-أهداف-مبادرة-حياة-كريمة

أكدت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مؤتمر "حياة كريمة" رسالة ترسخ أننا بحق أمام بناء الجمهورية الثانية، وأن السيد الرئيس لا يعلن عن شيئ إلا بعد بدء التنفيذ على أرض الواقع .

وأضافت "التمامي" في تصريح خاص "لـ دوت الخليج " قائلة: حيث اقيمت احتفالية شعبية للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة» وشهدت أجندة المؤتمر عددًا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح «حياة كريمة» وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية.

حياة كريمة

وأكدت النائبة ولاء التمامي، أن تنمية حياة المواطنين تاكيد على الحفاظ على حقوق الإنسان، وأن المشروع القومى لتنمية الريف المصري، مر بعدة مراحل، حيث بدأ كمبادرة اطلقها الرئيس االسيسي فى 2 يناير عام 2019، ثم تحولت لمشروع قومى فى مُقتبل عام 2021، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى مصر ، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وأشارت النائبة إلى أن المبادرة تسعى المبادرة تسعى لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية فى مصر وخارجها فى ملف التنمية المستدامة.

وقالت "التمامي" إن المبادرة لها اهداف عديدة، حيث تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا فى القرى والمراكز المستهدفة، و البالغ عددها 4658 قرية بإستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه، تسهم فى تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر ، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة ، وتعليم ، وثقافة، وبنية تحتيه، وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة.

الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجا

وأكدت عضو مجلس النواب، أن "حياة كريمة" مشروع قومى يجب الالتفاف حوله، حيث أنها تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجا فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

واختتمت "التمامي" قائلة "نثق فى قيادة السيد الرئيس، وأننا على عهد معه من أجل حياة أفضل ونشكر كل الجهات التنفيذية التى تنفذ توجيهات السيد الرئيس".