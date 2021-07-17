/641022/مستشار-حماة-وطن--حياة-كريمة-انجاز-للرئيس-لإحساسه-بمعاناة-المواطنين

أكد أحمد عبدالحفيظ مستشار الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن ومساعد النائب الاول للحزب أن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى – حياة كريمة – هو انجاز للرئيس عبدالفتاح الذى أوفى بوعده منذ ان تحمل المسئولية بان يغير مصر للافضل فى اقل مدى زمنى لتتحول لجمهورية جديدة فى كافة المجالات التنموية وقد اوفى الرئيس بما تعهد به فدشن منذ اليوم الاول اضخم المشروعات فى كافة المجالات .

حياة كريمة واضاف عبدالحفيظ ان الرئيس على ادراك كامل بكافة احتياجات البلاد وامكانياتها منذ ما قبل تحمله المسئولية وقد استشعر المعاناة التى عانى بها الملايين من المواطنين فى الريف المصرى الذى عانى الاهمال لعقوظ طويلة فاطلق السيد الرئيس هذا المشروع لرفع المعاناة عن المواطنين وليتمتع اهالينا بكافة الخدمات تحقيقا للعدالة والمساواة فى كافة ربوع البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا . واختم المستشار احمد بان مصر دخلت عصر الجمهورية الجديدة وانها باتت اهم القوى الاقليمية والتى تقوم بادوار عالمية وفق قيادة وطنية يصطف وراءها الشعب المصرى وكافة المؤسسات الوطنية .

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