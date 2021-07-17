/641023/إصابة-نجم-منتخب-المغرب-للمرة-الثالثة-بفيروس-كورونا

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الجديد، تعرض لإصابة بفيروس كورونا، قبل خوض أي مباراة مع فريقة الجديد، والذي حضر إليه في الإنتقالات الصيفية.

ويرصد دوت الخليج أخر أخبار الدولي المغربي أشرف حكيمي، مع فريقة الجديد أشرف حكيمي.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن حكيمي لم يشارك في مباراة فريقه الودية أمام نظيره تشامبلي، يوم السبت، بعد ثبوت إصابته بالفيروس.

إصابة أشرف حكيمي

وأوضح المصدر أن نتيجة عينة حكيمي جاءت إيجابية، وتم وضعه في عزل صحي، لمنع انتشار العدوى.

كان حكيمي انتقل إلى "بي إس جي" خلال الصيف الحالي، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو بالإضافة للمكافآت والحوافز.

صفقات باريس سان جيرمان

أعلن النادي التعاقد مع كل من جورجينيو فينالدوم قادما من صفوف ليفربول، وأشرف حكيمي قادما من إنتر ميلان.

يذكر أن الإسباني سيرجيو راموس، انتهى تعاقده مع فريق ريال مدريد نهاية الموسم المنقضي، ولم يصل الإسباني إلى اتفاق مع إداراة فريق ريال مدريد، حيث طلب بيريز رئيس مجلس إداراة فريق ريال مدريد، من سيرجيو راموس تخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها اللاعب، ولكن رفض سيرجيو راموس، وقرر الرحيل عن ريال مدريد، الذي لعب بقميصة أكثر من 15 عام، حيث انضم الدولي الإسباني إلى الفريق الميرنجي عام 2005، عندما كان لاعبا في فريق إشبيليه الإسباني.

فريق باريس سان جيرمان يحصل على توقيع سيرجيو راموس لمدة موسمين

وقع الإسباني سيرجيو راموس لفريق باريس سان جيرمان لمدة موسمين، وذهب سيرجيو راموس اليوم الأربعاء إلى مقر الناي الفرنسي وأنهى جميع الإجراءات الخاصة بنتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن الدولي سيرجيو راموس، رحل عن فريق ريال مدريد بعد انتهاء الموسم السابق 2020/2021، حيث انتهى عقد اللاعب مع فريق ريال مدريد، ولم يصل مجلس إداراة فريق ريال مدريد برئاسة بيريز إلى اتفاق بخصوص استمرار اللاعب مع الفريق الإسباني، وقد تعاقد فريق ريال مدريد مع الدولي الإسباني سيرجيو راموس في عام 2005، قادما من فريق إشبلية.