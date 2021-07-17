مكاسب بالجملة تنتظر الأهلي حال التتويج بدوري أبطال إفريقيا على كايزر تشيفز

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يخوض النادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب محمد بن خامس بالمغرب في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق البطولة العاشرة في تاريخه بينما يأمل الفريق الجنوب إفريقي في حصد اللقب الأول.

مكاسب الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ويستعرض دوت الخليج مكاسب المارد الأحمر حال تحقيق اللقب علي كايزر تشيفز في لقاء الليلة والمقرر إنطلاقه في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة اليوم على ملعب محمد بن خامس. - تعزيز الرقم القياسي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه - حصد ٢,٥ مليون يورو من الاتحاد الإفريقي - المشاركة في كأس العالم للإندية للمرة الثانية على التوالي - ‏تعزيز رقم الأهلي كثاني أكثر الأندية مشاركة بمونديال الأندية - ‏تحقيق البطولة الـ 23 والإقتراب من ريال مدريد علي زعامة الأكثر عالميا - ‏حصد موسيماني للقب الرابع مع الأهلي في أقل من عام مكاسب يحققها الأهلي حال الفوز على كايزر تشيفز - تثبيت أقدام موسيماني كأكثر المدربين تتويجا بالأميرة مع الأهلي بعد جوزية - ‏حصد 6 نقاط في تصنيف «نادي القرن» الجديد - ‏فتح الطريق لإضافة لقب قاري أخر عن طريق السوبر الإفريقي تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل كايزر تشيفز المتوقع أمام الأهلي حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو. خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر. خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش. قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير. خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي. خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان. خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.

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