/641025/نبيل-الحلفاوي-للأهلي-قبل-مباراة-النهائي-على-دفاعنا-أن-يكون-في-قمة-اليقظة

يعد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي من أكثر نجوم الوسط الفني تشجيعا لكرة القدم، بل أنه على تواصل دائم مع جمهوره ومتابعيه عبر موفع التدوينات القصيرة تويتر يتبادلون الأراء عقب انتهاء كل مباراة خاصة اذ كانت تلك المباراة تنتمي لفريقه المفضل «الأهلي».

دوت الخليج يستعرض رسالة نبيل الحلفاوي لفريق الأهلي

حرص نبيل الجلفاوي على تقديم رسالة ونصيحة قوية لفريق الأهلي الذي من المقرر أن يواجه فريق كايزر تشيفز، الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك من خلال حسابه بموقع تويتر، كتب فيها: “أتمنى وصول الكلمتين دول للفريق.. لتوقع الجميع أن يلعب كايزر بأسلوب دفاعي.. هناك احتمال أن يباغت مدربهم الأهلي بهجوم مفاجئ وسريع في الدقائق الأولى".

لم يكن الحلفاوي وحده هو من ينتظر هذه المباراة التي تعد نحاجا جديدا لفريق الأهلي، اذ حرص الفنان أحمد السعدني على مساندة فريق الأهلي هو الأخر، فكتب عبر حسابه الشخصي يموقع التدوينات القصيرة تويتر: “يارب… العاشرة ممكن”.

تفاصيل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد فريق كايزر تشيفز في تمام التاسعة مساء اليوم، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، عبر قناتي Sports HD 4 و beIN Sports1 HD Premium، ويعلق عليها المعلق المصري الشهير علي محمد علي، فيما يقدم الإعلامي المصري أحمد فؤاد الاستديو التحليلي.

ويسعى الأهلي لتحقيق البطولة العاشرة والثانية على التوالي، فيما يسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب إفريقي يتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا.

نبيل الحلفاوي يؤيد صعوبة امتحانات الثانوية العامة

وكان قد علق نبيل الحلفاويعلى صعوبة امتحانات الثانوية العامة بطريقة مختلفة عن باقي الأراء فكتب خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "‏الامتحانات لها وظيفتان، الأولى لتحديد ما إذا كان الطالب يستحق الانتقال للأعلى أم هو بحاجة للإعادة.. والثانية هي التمييز بين مستويات الطلبة".

وأضاف الحلفاوي: "ولذا من غير المنطقي أن تضع كل الأسئلة سهلة بالنسبة لكل الطلبة.. بل يجب أن تتباين مستوياتها للتمييز بين الممتاز والجيد والمقبول والضعيف".

نبيل الحلفاوي يتألق في دراما رمضان 2021

ومن جانب أخر، شارك الفنان نبيل الحلفاوي في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «القاهرة كابول» الذي رصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.

وجسد الحلفاوي من خلاله شخصية عم حسن والد منال التي أدت دورها الفنانة حنان مطاوع، حيث قدم طوال 30 حلقة شخصية الرجل المُلم بتاريخ مصر، والصعوبات التي واجهته، بفضل ما عايشه طوال حياته، مما جعله قادراً على إعطاء النصيحة في أحلك الظروف ورؤية الأمل في أصعب الظروف .