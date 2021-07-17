/641026/٥-شاشات-عملاقة-لمشاهدة-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا-تفاصيل

فرع النادي الأهلي بمدينة نصر استعد بقوة لاستقبال الأعضاء اليوم لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي إطار حرصها على مشاهدة عدد كبير من الأعضاء للمباراة داخل النادي قامت إدارة فرع الاهلي مدينة نصر بتوفير ٥ شاشات عملاقة في عدة أماكن مختلفة.

وتتواجد الشاشة الكبرى داخل حديقة النادي الرئيسية، أما الشاشتان الثانية والثالثة، فتتواجدان داخل منطقة المطاعم «فود كورت»، والشاشة الرابعة، ستكون داخل المنطقة الترفيهية، أما الشاشة الخامسة، فهي موجودة أمام صالة الكاراتيه وإدارة النشاط الرياضي.

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي دوري إبطال إفريقيا.

وكان الأهلي بلغ النهائي على حساب الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع اللقاءين، فيما صعد كايزر تشيفز بعد هزيمة الوداد المغربي ذهاباً والتعادل معه إياباً.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شاشتي beIN Sports HD 4 ،وbeIN Sports1 HD Premium.

وأعلنت القناة عن تخصيص استديو تحليلي يقدمه الإعلامي أحمد فؤاد والمحللون وائل جمعة وعزيز بنيج وحاتم الطرابلسي، كما ستنقل المباراة بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

قائمة الأهلي أمام كايزر تشيفز

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.