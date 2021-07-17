/641027/أرقام-قياسية-لـ-الأهلي-في-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا

يخوض الأهلي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة التي تنطلق علي ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويرصد دوت الخليج أرقام الأهلي القياسة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و في السطور التالية نرصد أبرز أرقام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا:

يلعب الأهلي نهائي النسخة الحالية من البطولة للمرة الرابعة عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

أول مشاركة للأهلي في البطولة

سجل الأهلي مشاركته الأولى في نسخة عام 1976 ونجح في حصد اللقب الأول في مسيرته القارية في نسخة عام1982.

نجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في 14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق إفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 9 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا، ويتطلع «نادي القرن» إلى التتويج باللقب العاشر، وتعزيز أرقامه مساء اليوم.

نهائيات الأهلي في البطولة

التقى الأهلي بـ 10 فرق في نهائي دوري الأبطال على مدار 13 نهائيا للفريق من قبل، وهي فرق « كوتوكو الغاني «مرتين»ــ الهلال السوداني - صن داونز الجنوب إفريقي ــ النجم الساحلي التونسي «مرتين»ــ الصفاقسي التونسي ــ القطن الكاميروني ــ الترجي التونسي «مرتين» ــ أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ــ الوداد المغربي ــ الزمالك مصر.

يعد فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الفريق رقم 11في قائمة الفرق التي واجهت الأهلي في نهائي البطولة.

نجح الأهلي في التأهل للنهائي في4 نسخ متتالية للبطولة « 2005- 2006- 2007- 2008 ».

تمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين مرتين الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في2012 و 2013، ويسعى لتكرار نفس الإنجاز للمرة الثالثة، وهو يدافع عن لقبه الذي حققه على حساب الزمالك في النسخة الماضية.

أهداف الأهلي في البطولة

على مدار 13 نهائيا سابقا، نجح الأهلي في تسجيل 32 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

يعد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، صاحب أول أهداف الأهلي في المباريات النهائية، في نسخة 82 ، ومحمد مجدي أفشة صاحب آخر الأهداف في النسخة الماضية من البطولة.

يعتبر محمد أبو تريكة الهداف التاريخي للأهلي في المباريات النهائية برصيد خمسة أهداف، فضلا عن كونه الهداف التاريخي للبطولة برصيد 28 هدفًا.

خالد بيبو، لاعب الأهلي السابق، هو اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في نهائي البطولة.

وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أكثر اللاعبين مساهمة في حصد دوري الأبطال برصيد6 ألقاب.