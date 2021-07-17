/641028/النائب-خالد-مصطفى-يهنيء-الرئيس-السيسي-بعيد-الأضحى-المبارك

بعث النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ، برقية تهنئه إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال النائب خالد مصطفى ،في نص البرقية: "يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. متمنياً من المولي عز وجل أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً علي فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم". وأضاف النائب خالد مصطفى، فى برقيته للرئيس السيسي ،بمناسبة عيد الأضحى المبارك : واذ ننتهز هذه المناسبة الدينية الكريمة لنشكر بكل الفخر والإعزاز والتقدير عطاؤكم المتواصل وجهودكم المبذولة لتنعم مصر بالأمن والاستقرار وأن تتحقق أهدافها في التنمية والرخاء علي طريق الحق والسلام .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة". كما بعث النائب خالد مصطفى ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،والمستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ ،بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب خالد مصطفى يهنيء الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.