فرج عامر يشن هجوما عنيفا على المدربين ويتهم بالفشل «صور»

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يستعد فريق سموحة لمباراته المقبلة امام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم8/5 المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجة فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة للمدريبن، وكتب عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”مش معقول كل مدرب فاشل يعمل لي مصلح اجتماعي وفيلسوف خاصة ان علية الف علامة استفهام ، هذا ما يطلق عية الابتزاز الرياضي ، في نفس الوقت نحن لا نرعب ولا نخيف ولا نهدد سلامة احد علي الاطلاق ، وإلا ماتركناهم يجتمعون كل يوم في الظلام زي الخفافيش

وفي وقت سابق كتب فرج عامر رئيس نادي سموحة ، عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”،سموحة اكبر نادي في العالم هذا ما سوف تعلنة موسوعة چينيز في احتفال كبير في نادي سموحة جاري الاتفاق علي موعدة.

الجدير بالذكر ان دخل النادي الأهلي المباراة امام فريق سموحة بكل قوته في محاولة تحقيق الفوز من مطلع المباراة، وبالفعل ينجح في ذلك ويضرب برباعية نظيفة، وجاء ذلك من خلال سيل الهجمات المتتالية علي الهاني سليمان وتهديد شباكة في أكثر من مرة وصل فيها الاهلي له.

أهداف المباراة

الجدير بالذكر أن تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة وتمريرة هات وخد بين طاهر وشريف تضع شريف في مواجهة الهاني سليمان يسددها محمد شريف على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.

وجاء الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة، عن طريق حسين الشحات، من خلال خطأ الهاني سليمان.

وضرب النادي الأهلي بالهدف الثالث عن طريق على معلول في الدقيقة الخامسة والأربعون من عمر اللقاء من خلال ضربة جزاء سددها معلول بكل أريحيه وأسكنها الشباك.

اختتم محمد شريف حفلة أهداف النادي الأهلي بالهدف الرابع في الدقيقة الثامنة والخمسون من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة للأهلي بعد تمريرة بين أفشة ومعلول ثم عرضية أرضية من معلول قابلها شريف بتسديدة مرت على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.

فيما يخوض الأهلي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة التي تنطلق علي ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.