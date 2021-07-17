/641030/كريم-عبد-العزيز-يبدأ-تصوير-فيلم-الفيل-الأزرق-3-في-هذا-الموعد

يستعد المخرج مروان حامد للبدء في التحضيرات للجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق» بعد أن يتنهي من تصوير فيلمه الجديد «كيرة والجن» الذي يشارك في بطولته معظم أبطال عمل «الفيل الأزرق» على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز.

دوت الخليج يكشف موعد تصوير فيلم «الفيل الأزرق 3»

من المقرر أن يبدأ الفنان كريم عبد العزيز تصوير فيلم «الفيل الأزرق 3» في نهاية العام الجاري 2021، حيث تم الاستقرار على بعض الخطوط الدرامية للجزء الجديد الذي شرع أحمد مراد في كتابته، ومن المقرر أن ينضم أبطال جديدة وبعض ضيوف الشرف.

قصة فيلم «الفيل الأزرق»

فيلم «الفيل الأزرق» مأخوذ عن رواية "الفيل الأزرق" للكاتب أحمد مراد، ويرصد حياة طبيب نفسي يدعي "يحيي راشد" يمر بعدة مشاكل في حياته المهنية والشخصية وغيابه عن العمل لمدة 5 سنوات يعود من جديد للعمل في مستشفى العباسية، وتتعقد الأحداث لتكشف لنا عن أسرار مثيرة تتعلق بأبطال العمل.

فيلم الفيل الأزرق 2 من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، ونيللي كريم، وتارا عماد، وأحمد خالد صالح، ويستكمل الفيلم أحداث الجزء الأول بعد خمس سنوات حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبنى ويتم إستدعاءه لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

ويقدم كريم عبد العزيز وأحمد عز خلال أحداث فيلم “كيرة والجن” شخصيتين حقيقيتين، هما "أحمد عبدالحي كيرة"، و"عبدالقادر الجن"، اللذان تدور حولهما قصة الفيلم، وتحديدا بعد وقوع حادثة "دنشواي" الشهيرة بين الضباط الإنجليز ومواطنين مصريين، وحكم على 21 متهما، وتم إعدام 4 من أهل قرية "دنشواي"، والحكم على 12 آخرين بالأشغال الشاقة.

و كان "كيرة" فدائيا وبطلا لمصر، وشارك في عدة عمليات انتقامية من الإنجليز حتى هروبه، وإثباته حبه الشديد لوطنه حتى إعدامه مع عدد من العسكريين الذين شاركوا عرابي في الثورة ضد الخديوي، أما "الجن" فتحول من شخصية لا تبالي بما يدور حوله من أحداث ولهوه، وما يقوم به من بيع السجائر والمشروبات للإنجليز، إلى شخصية مناضلة بعد استشهاد والده الفتوة "شحاتة الجن" الذي يمثل المواطن المصري الأصيل، وانضمامه لحركة مناهضة للاستعمار.

و لم يكتف الثناني "كيرة" و"الجن" بذلك، بل استمرا في مواجهة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، وتحدث "مراد" عن دورهما الكبير فيها، فضلاً عن الحديث عن سعد زغلول وما قام به من إنجازات، ونضال الشعب ضد الإنجليز.

والفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب وأحمد مالك، ومن تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.