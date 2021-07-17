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تبحث الكثير من جماهير الكرة الإفريقية والمصرية عن قناة مغربية مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

ويستعرض دوت الخليج تردد قناة مغربية مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال.

قناة مغربية مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

وأكدت بعض الصحف المغربية عن نية قناة المغربية الأرضية الرياضية نقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021 الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

- اسم القناة: ENTV Algeria. - القمر الصناعي: نايل سات. - التردد: 11680. - الاستقطاب: أفقي (H). - معامل الترميز: 27500. - معدل تصحيح الخطأ: 56. - الجودة: HD.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل كايزر تشيفز المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمي: دانيل أكبيي. خط الدفاع: إريك ماتوهو- دانيل كاردوزو- بلوم – كاتساندي – نجكوبو. خط الوسط: ياجان ساسمان – فروسلر- باركر. خط الهجوم :نجيزانا - سمير نوركوفيتش.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

في حراسة المرمي:محمد الشناوي- علي لطقي- مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول- بدر بانون- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- محمد هاني- محمود وحيد- سعد سمير- محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- أكرم توفيق - مجدي أفشة -كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف- صلاح محسن- بواليا- محمود كهربا- حسين الشحات-طاهر محمد طاهر- مروان محسن- أجاي.

موسيماني في أول عام مع الأهلي

قاد بيتسو موسيماني المارد الأحمر حتى الآن في 52 مباراة، ببطولات الدوري والكأس المحليين، ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، ومعركة السوبر القاري، واستطاع فيها تحقيق الفوز في 38 مواجهة، فيما تعادل في 10 لقاءات.

وتعرض الجنوب إفريقي لـ 4 هزائم مع الأهلي ، حيث تلقى المارد الأحمر أول هزيمة أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليكسر سلسلة اللاهزيمة للأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي التي استمرت لـ22 مباراة متتالية بلا هزيمة.

وسجل الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني 84 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 30 هدفًا، وفشل «الموس» عن قيادة لاعبي المارد الأحمر لتسجيل الأهداف في 8 مباريات فقط، بينهم مواجهات5 انتهوا بتعادل سلبي.