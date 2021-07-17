/641034/الأحوال-المدنية-يوفد-قوافل-مجهزة-لإصدار-خدمات-مميكنة-بـ-5-محافظات-تيسيرا-علي-المواطنين

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء طارق صابر، قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة"، بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والمنيا والأقصر وأسوان.

دوت الخليج

الأحوال المدنية يوفد قوافل مجهزة لإصدار خدمات مميكنة بـ 5 محافظات

كما أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بعدد من القطاعات والمؤسسات العلمية والاجتماعية.

كما تم إيفاد مأموريات لـ13 حالة إنسانية بـ "محال الإقامة، والمستشفيات" بكل المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني، وذلك لإعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

التحول الرقمي فى وزارة الداخلية

ويشهد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ثورة حقيقية في التطوير خلال الأعوام الأخيرة، وذلك من أجل التحول الرقمي لتسهيل إنهاء الإجراءات على المواطنين، لتوفير الوقت والجهد والعناء عليهم.

وانتهجت وزارة الداخلية سياسة لتنفيذ خطط تطوير كافة السجلات المدنية على مستوى المحافظات شكلا ومضمونا، من خلال الاهتمام بالمظهر الحضاري مع تحديث منظومة تلقى وأداء الخدمة للجمهور من خلال ميكنة العمل داخل السجلات وزيادة أعداد النوافذ لاستقبال المواطنين وسرعة إنهاء الأوراق سريعًا، مع العمل بنظام النداء الآلي، بما يعكس التطوير المستمر في أداء أجهزة الوزارة المختلفة.

وطورت الداخلية مقار السجلات المدنية في معظم المحافظات، من بينها محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وجنوب سيناء، وفقًا لنموذج موحد نفذته الأجهزة الاستشارية بالوزارة الذي يلبى كافة متطلبات المواطنين، خصوصا كبار السن وذوي القدرات الخاصة.

واعتمد قطاع الأحوال المدنية العمل من خلال سيارات متنقلة للقرى والنجوع والأماكن النائية، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين بمحال إقامتهم، وهو الأمر الذي سهل إنهاء المواطنين إجراءاتهم، خاصة في الأماكن النائية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم