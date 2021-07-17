أوقاف مطروح: تجهيز 450 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأضاف وكيل الوزارة، فى بيان اليوم السبت، أنه يجرى العمل على تطهير وتعقيم المساجد، تحت إشراف قيادات المديرية والإدارات الفرعية مع التنبيه على الأئمة بالتزام مساجدهم وقيادة التكبير قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلق المساجد بعد الصلاة بعشر دقائق.

وأكد أنه تم التنبيه كذلك بعدم الصلاة فى الساحات والشوارع حتى انتهاء أزمة كورونا، كما تم تكليف غرفة العمليات بقيادة مدير الدعوة والمتابعة، لمتابعة المستجدات ساعة بساعة حتى الانتهاء من صلاة العيد، والتواصل مع جميع الإدارات الفرعية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى صلاة العيد، مناشدا الأهالى باصطحاب سجادة الصلاة والكمامة ومراعاة التباعد ومبادلة التهانى عن بعد، حفاظا على الأرواح وحماية للأنفس.