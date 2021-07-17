فيديو.. مقتطفات من ورش عمل اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - عرضت الصفحة الرسمية لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، فيديو لمقتطفات من ورش عمل شباب الجمهورية الجديدة خلال المشاركة فى تحضيرات للمؤتمر الأول لـ حياة كريمة.





يذكر أن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، يعتبر تجمعا شبابيا مصريا، يجمع كافة الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة بهدف توحيد جهود العمل المجتمعى والتنموى فى إطار رؤية مصر 2030، التى تهدف لتكوين مظلة تفاعلية لشباب مصر لتعزيز الوعى الوطنى، توسيع نطاق الشراكات مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لدعم الكوادر وتمكين الكوادر الشبابية ذات الخبرات العلمية والعملية، لدعم وتنفيذ الخطط التنموية المجتمعية وإرساء قواعد العمل التطوعى من خلال إتاحة الفرص للكوادر الشبابية للمشاركة الفعالة، تخطيط وتنفيذ وتنسيق أنشطة مجتمعية وطنية لتنمية قدرات الشباب على مستوى المحافظات والاستفادة المثلى من القدرات الإبداعية. ويهدف الاتحاد إلى تأسيس كيان وطنى يكون قادرًا على إحداث تغيير وتطوير فى الحياة المجتمعية، كذلك استثمار طاقات ورؤى وأفكار الشباب بما يساهم فى نهضة المجتمع المصرى، لإعداد جيل جديد من شباب مصر متدرب على التحديات والصعوبات ومسلحا بالخبرات العلمية. ويسهم اتحاد شباب الجمهورية الجديدة عبر موقعه الرسمى https://nregypt.com/ فى إثراء الحياة المجتمعية بأطروحات متنوعة قادرة على إحداث التغيير والتطوير.

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