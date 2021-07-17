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جدة - نرمين السيد - وكانت الترع ـ قبل التبطين ـ تشكل مصدرا خطيرا للحشرات الضارة، والثعابين، والفئران، الأمر الذى كان يهدد حياة الأهالى أثناء رى الأراضى الزراعية.
كما قلل المشروع من فقد الماء، على حسب قول الأهالى لـ دوت الخليج، وتحولت الترع إلى أماكن للنزهة.
وقال المهندس عبد المنعم سفينة، مدير عام إدارة رى زفتى، إن أعمال تأهيل ترعة أم عبد العال، والتى تأتى ضمن مبادرة حياة كريمة، بلغت نسبة تنفيذها إلى 34%.
وأوضح أن هناك أعمال تأهيل أخرى فى ترع: ميت بدر - ساحل ميت بدر - سحيم النيل - سنبو – النزهه، حيث تجرى تحت إشراف إدارة الرى، فيما تحظى بمتابعة يومية للتأكد من سلامة المواصفات الفنية والإنشائية.
وأكد عبد المنعم سفينة، أنه تم فتح المياه بترعه البدراوى، بعد الانتهاء من تبطين نحو 2.035 مترًا، تحت إشراف مهندسى الإدارة العامة لرى زفتى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. ترع زفتى تتحول لمتنزهات بعد تبطينها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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