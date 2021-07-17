صور.. وزير النقل يتابع تنفيذ أسرع كوبرى أقيم على نهر النيل فى مصر

جدة - نرمين السيد - بدأت الجولة، وفقا لبيان صحفى، بمتابعة الأعمال الجارية للانتهاء من إنشاء طريق داعم فى المسافة من نفق سعد الدين الشاذلى حتى نفق سعد الدين الشاذلى بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال فى هذه المسافة 96%.

وتابع البيان: كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى ثم متابعة أعمال تنفيذ كوبرى السلام بمنطقة موقف العاشر، والذى بلغت نسبة تنفيذه 97% والذى يبلغ طوله 1.300 متر وعرضه 30 مترا ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذى يسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية التى كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية وتتسبب فى حدوث عرقلة الحركة المرورية، بحيث يكون هذا النفق فى اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبرى للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

ووجه الوزير بنهو الطرق السطحية أسفل كوبرى السلام وفتح جميع التحويلات المرورية لتسيير حركة المرور للقادم من طريق الإسماعيلية الصحراوى للصعود إلى الطريق الدائرى.

بعدها تابع الوزير خطة ربط الطريق الدائرى بمحور الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الكوبرى أعلى محور الطوارئ، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائرى لخدمة أهالى جسر السويس ومدينة السلام، كما تم تفقد كوبرى تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائرى حيث تم نهو الأعمال بالكامل بنسبة 100% بالمطالع والمنازل.

وتفقد الوزير كوبرى المرج الذى بلغت نسبة تنفيذه 96%، والذى يبلغ طوله 1.500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، ويخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائرى وشارع المرج، وسيمر الكوبرى أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج، وشاهد الوزير نهو الكمر المعدنى أعلى شارع المرج.

كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بمحور المرج، حيث تم نهو أعمال الرفع المساحى، وجار الانتهاء من أعمال التصميمات، وأكد وزير النقل على أهمية هذا المحور الذى يتم تنفيذه بناء على توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائرى.

كما تم متابعة أعمال تنفيذ كوبرى مسطرد الذى بلغت نسبة تنفيذه 87%، حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق "مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعى"، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

ووجه الوزير بتنفيذ أعمال النيوجرسى وفقاً لقياسات الجودة العالية، بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة المسافة من تقاطع طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعى حتى تقاطع محور 26 يوليو بطول 15 كم، كما اطلع على الخطة الخاصة بتطوير تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد انتهاء التصميمات، ووجه الوزير بالبدء الفورى فى تنفيذها.

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، حيث تابع وزير النقل أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، والتى بلغت نسبة تنفيذها 98% والتى تشهد أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد، حيث وجه بضرورة الاستغلال الأمثل أسفل الكبارى وطرحها للمستثمرين وفصل الطريق السطحى المتجه لمدينة نصر عن الكوبرى العلوى المتجه إلى حلوان.

وتابع الوزير إزالة التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة بالإضافة إلى إنشاء 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائرى تسهيلا لحركة تنقل المواطنين، كما تم الانتهاء من منزل شارع الجزائر والانتهاء من 6 أنفاق وكوبرى فى هذه المسافة، وهى أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبرى الطالبية.

ووجه الوزير بضرورة فتح منزل الجزائر أمام حركة المرور للقادم من المعادى، بعد الانتهاء من وضع العلامات الإرشادية خاصة وأنه تم الانتهاء من تنفيذ المنزل.

كما وجه الوزير بسرعة البدء فى دراسة إنشاء الطريق السطحى أعلى محطة صرف الإيرانية بإنشاء كوبرى علوى وسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء محور مرورى فى منطقة سوق السيالة.

بعدها تابع الوزير أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى ومخطط الانتهاء منه فى 30 /8 /2021 ليصبح أسرع كوبرى على نهر النيل تم تنفيذه فى مصر.

كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محور جديد على ضفتى ترعة المريوطية للربط بين الدائرى حول القاهرة الكبرى والدائرى الأوسطى والدائرى الإقليمى، حيث أكد مدير المشروع أنه جارى الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ كما وجه الوزير بسرعة البدء فى تنفيذ 2 مطلع ومنزل فى تقاطع عثمان محرم مع الطريق الدائرى تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.

وشدد الوزير على التنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24 ساعة وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة وتنفيذ الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسى واللوحات الإرشادية وسرعة الانتهاء من خطة إضاءة الطريق، وكذلك سرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بتنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائرى.

وخلال الجولة، أكد وزير النقل أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بـ7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبرى المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام.

وأضاف أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التى يتم تنفيذها ستسهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء تطوير فورى لكل منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة فى نطاق التطوير.