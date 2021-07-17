محافظ المنيا: حملات ميدانية ومتابعة الحالة العامة للمجازر استعدادا للعيد

وجه المحافظ، وفقا لبيان صحفى، جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المجازر – أماكن عرض وبيع اللحوم -المخابز- المستشفيات العامة والمركزية - الوحدات الصحية الأسواق - الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر السلع التى تلبى احتياجات المواطنين، استعدادً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.
وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال رفع تراكمات القمامة بقرية عطف حيدر التابعة للمركز، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز مطاى، حملة لرفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بحى شمال وجنوب المركز، ونفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، أعمال النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بحى شرق المركز و بقريتى بنى صامت والناصرية.
وتواصل الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، حيث تم تنفيذ الأعمال بحى جنوب وغرب المركز، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص بقرية طحا الأعمدة.
وتابعت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، الحالة العامة للمجازر تمهيداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، للتأكد من جاهزيتها، كما تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقريتى صفط الغربية وطوخ الخيل، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بقرية اطنيه التابعة للمركز.
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