أوقاف الوادى الجديد: تخصيص 329 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وتابع فى بيان اليوم السبت: جرت مراعاة اختيار المساجد ذات المساحات الكبيرة، بالإضافة إلى تعقيم هذه المساجد فى إطار أعمال التعقيم المستمرة للمساجد، مع التأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحماية المصلين.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية وضعت خطة توزيع الأئمة والخطباء على تلك المساجد التى تم تحدديها لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامات واصطحاب كل فرد سجادة الصلاة الخاصة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المصلين، بجانب الالتزام بموعد التكبيرات والخطبة.