جدة - نرمين السيد - وتابع فى بيان اليوم السبت: جرت مراعاة اختيار المساجد ذات المساحات الكبيرة، بالإضافة إلى تعقيم هذه المساجد فى إطار أعمال التعقيم المستمرة للمساجد، مع التأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحماية المصلين.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية وضعت خطة توزيع الأئمة والخطباء على تلك المساجد التى تم تحدديها لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامات واصطحاب كل فرد سجادة الصلاة الخاصة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المصلين، بجانب الالتزام بموعد التكبيرات والخطبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوقاف الوادى الجديد: تخصيص 329 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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