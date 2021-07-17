مطار القاهرة يشهد اليوم أعلى تشغيل منذ عودة حركة الطيران فى يوليو

جدة - نرمين السيد - ويستقبل المطار، على مدار اليوم، 350 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة تسيرها شركات الطيران، والشركة الوطنية مصر للطيران، لينقلوا ما يقرب من 45 ألف راكب.

يذكر أن سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية QR code بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أعلن أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس – فرانكفورت"، ويتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.