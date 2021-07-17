دليل تنسيق كلية الشرطة التخصصات والثانوية العامة بقسميها 2021- 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - حُدد تنسيق كلية الشرطة المصرية، بعد إعلان رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد ابراهيم، ومساعد وزير الداخلية. وكذلك شروط وخطوات التقديم لكلية الشرطة، لكل خريجي الجامعات والثانوية العامة والأزهرية للعام الجاري 2021، والعام الماضي 2020، وأعلن أيضاً عن التخصصات والكليات المطلوبة، للاتحاق بقسم الضباط المتخصصين في الكلية للجنسين. وعلى ذلك فتواصل “مصر فايف” تقديم الخدمات الإخبارية لقراءها على مدار الساعة.

تنسيق كلية الشرطة 2021

أعلن مكتب تنسيق كلية الشرطة، ووفقاً لما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس أكاديمية الشرطة، أنه يتم يفتح باب القبول لكل من الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق، من حملة الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، ليكون درجات تنسيق التقديم للطلبة الحاصلين 65 %، كحد أدني من الخريجي لدفعة العام الجاري وأيضاً السابق 2020.

أما بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، يكون التقدير لكليات الحقوق + الشريعة والقانون، وكليات التربية رياضية (إناث)، تقدير مقبول، وأما فيما يختص بباقي الجامعات فيكون الحد الأدنى للتخصصات المطلوبة لتقديم كلية الشرطة 2021، تقدير عام جيد.

وتجدر الإشارة إلى أنه، قد قمنا بإعداد تقرير شامل للتقديم لكلية الشرطة 2021/2022, والذي يتضمن كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة للتقديم من؛ الاختبارات المقررة/ رابط التقديم/ المواعيد/ شروط وضوابط التقديم/ التخصصات المطلوبة. كما يمكنك متابعة اعلان رئيس أكاديمية الشرطة؛

مواعيد تقديم كلية الشرطة 2021

تضمن اعلان وزارة الداخلية المصرية، من خلال رئيس أكاديمية الشرطة، تنسيق كلية الشرطة 2021, ومواعيد تقديم كلية الشرطة, والتي تختلف طبقاً لنوع الشهادة وعام التخرج، حيث يبدأ التقديم لخريجي الثانوية العامة والازهرية للعام الماضي 2020، من 20 يوليو الجاري، وحتى يوم 12 أغسطس المقبل، وفيما يختص بالحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للعام 2021، فيبدأ التقديم من 12 أغسطس إلي 6 سبتمبر المقبل.

وتكون مواعيد تقديم قسم الضباط المتخصصين، فيبدأ التقديم لطلاب العام 2020, في 27 يوليو حتي 19 اغسطس، ولحاملي الدرجات العلمية للعام 2021, فيبدأ التقديم من 21 اغسطس إلي 21 سبتمبر.