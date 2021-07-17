استعدادا لعيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وشدد الشريف، على جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، لتكثيف حملات الرقابة بالشواطئ على مدار اليوم لمنع أى تجاوزات أو مخالفات وتوقيع غرامة فورية على المخالفين.

كما شدد المحافظ، على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق جميع التعليمات التى وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ.

من جانبه، أكد اللواء جمال رشاد، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لتكثيف تواجد المفتشين والمراقبين على شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربى.

ولفت، إلى أن تم إصدار عدة تعليمات مشددة لمستأجرى الشواطئ، جاءت على رأسها حسن استقبال ومعاملة رواد الشواطئ والتنبيه المشدد على عدم فرض الاكراميات على الرواد سواء من عمال الشماسى أو عمال نظافة دورات المياه، ومنع تداول الشيشة والمشروبات الكحولية على الشواطئ، وتسهيل مهمة مفتشى الإدارة المتواجدين بالشواطئ، والتأكيد على مجانية دورات المياه وغرف خلع الملابس.

واعتمد رشاد، خطط مرور الإدارة العامة للسياحة على الشواطئ وجميع الكافيتيريات الخاضعة لإشراف ورقابة الادارة المركزية للسياحة والمصايف، مع التشديد على حظر إقامة الحفلات طبقا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء.

وناشد رشاد، رواد الشواطئ التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها وكذلك الالتزام بمواعيد نزول البحر واستخدام أكياس القمامة فى وضع القمامة بها حفاظا على نظافة الشواطئ.

كما ناشد المواطنين، عدم إلقاء أى مواد بلاستيكية فى الشاطئ وكذلك متابعة نسب إشغال الشواطئ على الموقع الإلكترونى قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام خصوصًا مع الإقبال الكبير المتوقع خلال أيام العيد.