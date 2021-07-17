سبتمر المقبل..موعد بدء تصوير فيلم «صقر و كناريا» لأحمد عز

/641036/سبتمر-المقبلموعد-بدء-تصوير-فيلم--صقر-و-كناريا-لأحمد-عز

تشهد الفترة الحالية حالة من الاذهار للنجم أحمد عز، إذ أنه يتعاقد على أكثر من عمل سينمائي، أحدهم يتصدر دور العرض الأن، والأخر انتهى من تصويره مؤخرا ويتسعد لعرضه، أما عن الأخر والذي يحمل اسم «صقر و كناريا» فحدد عز مطلع سيبتمر كموعد نهائي للبدء في تصويره

دوت الخليج يكشف تفاصيل فيلم «صقر و كناريا» لأحمد عز

يشارك في بطولة فيلم «صقر و كناريا» بجانب أحمد عز كلا من ماجد الكدواني ونيللي كريم، والعمل من إخراج أحمد علاء الديب وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم وتحديد أماكن التصوير المختلفة لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

فيلم «صقر و كناريا» ينتمي لنوعية الاعمال اللايت كوميدي الاجتماعية و انتهي ايمن وتار من كتابة جزء كبير من السيناريو والفيلم بطولة احمد عز ونيللي كريم وماجد الكدواني .

دور أحمد عز في فيلم الجريمة

على صعيد أخر، انتهى أحمد عز من تصوير فيلم «الجريمة» الذي يترقب عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.

أحمد عز ينفي مشاركته في رمضان 2022

ونفي الفنان أحمد عز مؤخرا في أحد لقائته التليفزيونية أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد “العارف” مشاركته في الدراما الرمضانية للعام المقبل، قائلا: “دا مش حقيقي أنا مش هكون موجود في رمضان 2022 لحد دلوقتي، أنا من إمتى بكون متواجد كل سنة؟، أنا بعمل مسلسل واحد كل 4 سنين تقريبا وعلشان كدا مش مخطط خالص ان هكون موجود فى رمضان الجاي”.

وأضاف عز: “خلال هذه الفترة سيكون منشغلا بالتحضير لأعمال فنية أخرى وهذا الأمر يتطلب تركيز ولذلك لن يكون لديه الوقت لتنفيذ أي أعمال أخرى”.